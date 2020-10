Scuola: assessore Roma, attivati subito per sostenere nidi in convenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sappiamo, c'è stato un percorso di confronto costante con i rappresentanti dei nidi in convenzione, anche per mettere a loro beneficio importanti risorse per la ripartenza - continua l'assessore Mammì -. Al personale questa Amministrazione ha garantito stabilità, prevedendo una possibilità di sostituzione all'interno di un ambito circoscritto di persone. Questo garantisce maggiore sicurezza rispetto a quanto prescritto dalla normativa nazionale e regionale, dove si prevede infatti la sola sostituzione aperta quindi a tutti. Voglio infine chiarire che i Municipi hanno confermato al Dipartimento capitolino di aver fornito alle scuole tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, acquistati grazie ai fondi stanziati da questa Amministrazione. Come assessorato abbiamo attivato un monitoraggio sulle attività di competenza municipale a cadenza settimanale per supportare i Municipi nell'attuazione delle importanti misure di loro competenza per le scuole del territorio cittadino", conclude l'assessore. (Com)