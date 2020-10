Pil: Fitch, in Italia calo del 10 per cento, ripresa legata a uso Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uso “efficace” del Recovery fund europeo potrebbe rappresentare “un fattore importante per la forza della ripresa economica dell'Italia e di conseguenza per la sostenibilità del debito". Lo evidenzia Fitch in un rapporto sull’Italia pubblicato oggi. "Attualmente vediamo una ripresa della crescita più lenta rispetto alle previsioni del governo", commenta l’agenzia internazionale di rating confermando la stima già resa nota l'8 settembre scorso, ovvero un calo del 10 per cento del Pil per quest'anno. Un crollo che farà volare il rapporto debito/Pil al 161 per cento. Secondo le stime del governo invece il calo nel 2020 dovrebbe essere del 9 per cento.(Rin)