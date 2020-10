Covid: Banca mondiale, America latina e Caraibi regione più colpita, pil a -7,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Quella dell'America latina e i Caraibi è la regione più colpita dalla pandemia della Covid-19 ed in attesa di una futura ripresa è pertanto necessario proteggere la popolazione con una adeguata combinazione di salute pubblica e gestione economica. Lo scrive la Banca mondiale in un rapporto in cui, considerando tutti i paesi meno il Venezuela, si pronostica un calo del 7,9 per cento del prodotto interno lordo nel 2020 e un rimbalzo al 4,0 per cento nel 2021. Le economie della regione sono colpite "da una caduta della domanda esterna, una maggiore incertezza economica, un collasso del turismo e le conseguenze di mesi di serrata" proclamata per contenere la diffusione del virus. Un'emergenza che non si prevede finisca a breve, confermando la necessità che i sistemi sanitari "prendano in considerazione riforme tendenti a migliorare l'efficacia e ridurre i costi a carico di governi e cittadini", si legge nella sintesi. Al tempo stesso, dopo un periodo di generose spese per incentivi e sussidi straordinari, gli esecutivi dovranno "trovare il modo" di riprendere il cammino del "consolidamento fiscale".