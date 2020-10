Covid: Bernini (FI), allarme anestesisti conferma ritardo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allarme lanciato dal presidente degli anestesisti rianimatori ospedalieri, secondo cui "in meno di un mese le terapie intensive in Lazio e Campania potranno andare in sofferenza, lascia sconcertati: la seconda ondata del Covid-19 era infatti ampiamente prevista, ed è gravissimo che il bando per i nuovi letti di terapia intensiva sia partito solo a ottobre, con i cantieri che apriranno a fine mese, quando secondo gli anestesisti sarà troppo tardi”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.(Com)