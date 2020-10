Roma, Pedica (Pd): per ora solo candidati di serie B, la Capitale merita di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Pedica, esponente del Pd, in una nota dichiara: "Leggo di candidati o aspiranti tali, giovani e meno giovani, che iniziano a organizzare conferenze stampa, a girare per la prima volta sugli autobus mentre altri si fanno sentire a suon di tweet". "Non c'è niente di male, va bene tutto - aggiunge - pur di fermare l'onda populista della Raggi e della destra. Tuttavia, servono le primarie e servono anche liste di giovani che spero aderiscano al centrosinistra e non sparpaglino i voti. Detto questo, sto vedendo solo candidature di serie B, di potenziali seconde, se non terze, file del partito o di prescelti dalle correnti. Mi auguro che entro la fine di ottobre spunti finalmente il candidato di serie A perché Roma merita una persona competente e che raccolga tutte le forze di centrosinistra sinistra intorno a un progetto". (Com)