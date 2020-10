Covid: La Russa (Aci Milano), dati del contagio preoccupanti, riflettere su riapertura Area B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla riattivazione dell'Area B il 15 ottobre serve un'attenta riflessione. I dati del contagio, soprattutto a Milano e nell'area metropolitana, sono preoccupanti e in costante crescita. L'Area B è certamente un deterrente all'utilizzo dell'auto privata e porterà a un conseguente aumento dell'uso del mezzo pubblico che non gioverà al contrasto della diffusione del virus. Invito quindi l'amministrazione comunale milanese a rivalutare la propria decisione". Lo dice Geronimo La Russa, presidente dell'Aci Milano, in merito alla decisione del Comune di ripristinare l'Area B. (Com)