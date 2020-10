Scuola: ministero della Salute e Iss rivelano quanti focolai si sono sviluppati negli istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana fra il 28 settembre ed il 4 ottobre, presa in esame dal rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità, sono in lieve aumento i focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico. Rimane tuttavia complessivamente una dinamica di trasmissione limitata pari al 2,5 per cento di tutti i nuovi i focolai in cui è stato segnalato il contesto di trasmissione.Alla luce dell'aumento dei focolai di Covid-19 nelle scuole, secondo il rapporto, rimane quindi essenziale "mantenere l’attenzione sulle misure già introdotte per prevenire trasmissione intra-scolastica, come lo screening, la rilevazione della temperatura giornaliera da parte delle famiglie e le procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico". (Rin)