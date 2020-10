© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo lo stallo nelle trattative sul Next Generation Eu, il presidente Mattarella ha giustamente sollecitato l’Unione europea a mettere rapidamente in campo tutte le misure necessarie per arginare la nuova emergenza Covid. Spero che a Conte siano fischiate le orecchie per la mancata attivazione del Mes”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.(com)