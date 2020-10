Cile: conflitto mapuche, nuovo attentato incendiario contro mezzi di trasporto in Araucania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di quindici camion bruciati il bilancio di un nuovo attentato incendiario sferrato nella regione dell'Araucania, nel sud del Cile, ai danni di un'azienda forestale all'alba di oggi (ora locale) da sconosciuti. Lo riporta il portale "Biobio", che dà conto che nel luogo dell'attentato sono stati rinvenuti striscioni inneggianti alla causa degli indigeni mapuche, che rivendicano da anni la proprietà di terre considerate "ancestrali" nella regione. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità un commando di sette/otto persone avrebbe fatto irruzione nell'azienda di proprietà dell'imprenditore Gerardo Cerda riducendo il custode e prendendo fuoco ai mezzi usati per il trasporto di legname. Il colonnello della polizia (carabineros), John Cornejo, ha dichiarato che la denuncia è stata ricevuta alle 6:50 am di oggi e che in pochi minuti personale delle forze dell'ordine si trovava già sul posto. "Si tratta di un episodio disdicevole", ha affermato Cornejo, che ha sottolineato quindi che è stata successivamente disposta un'operazione di ricerca nella zona. Lo striscione rinvenuto, secondo quanto si può osservare da una foto pubblicata da "Biobio", fa riferimento alla liberazione di detenuti politici della comunità mapuche. (segue) (Abu)