Cile: conflitto mapuche, nuovo attentato incendiario contro mezzi di trasporto in Araucania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi ai mezzi di trasporto di aziende che operano nella regione sono aumentati nel corso di quest'anno, ed avevano motivato lo scorso mese di agosto ad uno sciopero nazionale degli autotrasportatori. Il 3 settembre il governo del Cile aveva raggiunto un accordo con i camionisti per porre fine alla protesta che aveva bloccato per una settimana gli approvvigionamenti nel paese nel contesto dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. Lo stesso presidente Sebastian Pinera aveva celebrato l'accordo e aveva affermato che il governo si impegnava a far discutere con urgenza in parlamento un pacchetto di leggi per combattere questo tipo di delitti e per l'inasprimento delle pene nei confronti di coloro che attentano contro la sicurezza degli autotrasportatori e l'integrità delle loro mercanzie. "Sappiamo che i camionisti sono stati vittime di atti di violenza e terrorismo e comprendiamo le manifestazioni pacifiche, anche se rifiutiamo tutte le azioni al di fuori della legge come l'interruzione del transito e degli approvvigionamenti", aveva affermato. (segue) (Abu)