Rapporto Iss-Ministero della Salute: Covid circola ancora, dalla scuola il 2,5 per cento dei focolai

- Secondo il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da Ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità, è relativo al periodo fra il 28 settembre ed il 4 ottobre il virus oggi circola in tutto il Paese. Si osserva anche un aumento nel numero di casi sintomatici: 8.198 nel periodo 21 settembre - 4 ottobre a fronte dei 6.650 nel periodo 14 settembre - 27 settembre. Nella settimana presa in esame sono in lieve aumento i focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico. Rimane tuttavia complessivamente una dinamica di trasmissione limitata pari al 2,5 per cento di tutti i nuovi i focolai in cui è stato segnalato il contesto di trasmissione. Alla luce dell'aumento dei focolai di Covid-19 nelle scuole, secondo il rapporto, rimane quindi essenziale "mantenere l’attenzione sulle misure già introdotte per prevenire trasmissione intra-scolastica, come lo screening, la rilevazione della temperatura giornaliera da parte delle famiglie e le procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico".Sono stati riportati complessivamente 3.805 focolai attivi, di cui 1.181 nuovi, entrambi in aumento per la decima settimana consecutiva visto che nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 3.266 focolai attivi di cui 909 nuovi. Sono stati riportati focolai nella quasi totalità delle province e la maggior parte di questi continua a verificarsi in ambito domiciliare (77,6 per cento). Continua a scendere la percentuale dei focolai rilevati nell’ambito di attività ricreative (4,1 per cento a fronte del 4,5 per cento della settimana precedente). Il valore Rt a livello nazionale, o indice di contagio, calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,06.Si è ormai concretizzato un passaggio di fase epidemico in Italia con aumento consecutivo di casi da 10 settimane e, per la prima volta, segnali di criticità significativi relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese. Secondo la rilevazione "si osserva un notevole carico dei servizi territoriali che va monitorato per i suoi potenziali riflessi sui servizi assistenziali. Contestualmente si assiste a un rafforzamento delle misure, in particolare relative all’utilizzo delle mascherine anche in luoghi all’aperto". Per queste ragioni, evidenzia il rapporto, "è necessario evitare eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati. E' obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi (in particolare il distanziamento fisico e l’uso delle mascherine) al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia".Si osserva inoltre un’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia di Sars-Cov-2 segnalato da dieci settimane, che si riflette in un notevole carico di lavoro sui servizi sanitari territoriali. Per la prima volta, si legge ancora nel rapporto, si segnalano elementi di criticità significativa relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese. La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto segnalati in ambito domiciliare/familiare. Rimane fondamentale mantenere un’elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento ormai chiaro e più rapido della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali: lavaggio delle mani, uso delle mascherine e distanziamento fisico. È dunque essenziale, prosegue il rapporto, evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia.(Rin)