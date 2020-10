Stati Uniti: Washington partecipa a primo trilaterale con Afghanistan e Turkmenistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo incontro in formato Stati Uniti, Turkmenistan e Afghanistan si è tenuto tramite videoconferenza lo scorso 8 ottobre con la partecipazione del sottosegretario agli Affari politici del dipartimento di Usa, David Hale, del ministro degli Affari esteri del Turkmenistan, Rashid Meredov, e del ministro ad interim degli Esteri della Repubblica islamica dell'Afghanistan Mohammad Haneef Atmar. Secondo quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, durante l'incontro, le parti hanno discusso una serie di questioni di portata politica, commerciale-economica e umanitaria. In una dichiarazione congiunta, i partecipanti hanno ribadito l'importanza delle discussioni trilaterali per affrontare questioni di interesse reciproco, comprese questioni politiche, di sicurezza ed economiche. Le parti hanno convenuto che l’incontro del dialogo tripartito avviato dal Turkmenistan dovrebbe dare un forte impulso per ulteriori discussioni per la risoluzione delle questioni più importanti dell'agenda regionale, in particolare sulla fornitura di assistenza all'Afghanistan. Uno dei temi principali dell'incontro è stato il progresso dei negoziati intra-afghani tra il governo di Kabul e i talebani volti alla cessazione del conflitto armato.(Nys)