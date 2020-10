Roma: botta e risposta tra Calenda e Pd su primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botta e risposta tra il leader di Azione Carlo Calenda e il Pd di Roma sulle prossime elezioni comunali della Capitale. "Ma come?! Ma queste primarie non erano fondamentali? Aò Pd", scrive questa mattina su Twitter Calenda. Non tarda ad arrivare la replica del Partito democratico: "Ma Carlo Calenda vuole fare il sindaco di Roma o dividere e attaccare il Pd? L'avversario è la destra", risponde, sempre su Twitter, il segretario romano Andrea Casu. "La verità è semplice: non ci sono candidati di peso per Roma - tuona ancora il leader di Azione su Twitter -. Roma è letteralmente a pezzi. Solo la Raggi è in campo. Questa situazione obbliga chi la può cambiare, almeno a una riflessione e un approfondimento. Si innervosiscono. Partono bordate difensive. Roba piccola", conclude Calenda.(Rer)