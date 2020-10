© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bastavano le gare sbagliate per acquistare i vaccini. Non bastavano i ritardi accumulati. Ora si scopre, grazie al lavoro del consigliere regionale Samuele Astuti, che la Lombardia in media ha pagato 3 volte più care le dosi di vaccino antinfluenzale. Gallera deve dimettersi subito. Fa solo danni". Lo scrive su twitter la deputata dem lombarda, Lia Quartapelle. (Com)