Roma: Gasparri (FI), si mettano in campo energie migliori

- Il senatore Maurizio Gasparri commissario Forza Italia Roma Capitale, in una nota dichiara: "Ovviamente non voterei mai e non appoggerei mai uno come Calenda candidato a sindaco di Roma. Ma ha detto una cosa vera. Troppi tatticismi a destra e a sinistra, ovunque, troppe fughe dalle responsabilità". "Come commissario romano di Forza Italia - spiega Gasparri - ho proposto nei giorni scorsi che il centrodestra formi una squadra di serie A, ciascun partito metta in campo le energie migliori che ha, a prescindere dal ruolo dei singoli, aprendo anche alla società civile. Poi si vedrà chi deve fare il sindaco. Ma intanto si affrontino le elezioni mettendo in campo una formazione di primo piano, non le seconde file. Ho fatto dei nomi ben precisi di Forza Italia e altri esterni al partito, ma vicini all’area di centrodestra. Indicando per ciascuno possibili ruoli e competenze. Con funzioni che si possono svolgere a prescindere da specifici incarichi e senza bisogno di alcun compenso. Non è più tempo di rinvii o di esitazioni. Una squadra ampia e di grande qualità può essere un modo per affrontare in modo serio una competizione elettorale. Prima che Roma, devastata dai grillini, precipiti definitivamente in un immenso gorgo". (Com)