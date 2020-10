Covid: Arcuri firma deleghe a 9 Regioni per rafforzare sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procede a ritmi serrati il piano per il potenziamento del sistema sanitario predisposto dal governo per rafforzare le rete degli ospedali Covid. Dopo la pubblicazione della procedura di gara di massima urgenza per l’approvvigionamento di lavori e servizi tecnici destinati alle strutture sanitarie impegnate in prima linea sull’emergenza, si legge in una nota, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha firmato le prime nove ordinanze di delega delle funzioni commissariali ai presidenti delle Regioni e Province autonome che ne hanno fatto richiesta: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta e province autonome di Bolzano e Trento. (segue) (com)