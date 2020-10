Italia-Francia: Di Stefano riceve ministro Riester, fare squadra per ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Stefano si è detto perfettamente d’accordo con questa visione e ha indicato alcuni temi specifici su cui la collaborazione tra Italia e Francia, estesa anche ad altri Paesi europei, è particolarmente opportuna: l’idrogeno green, la trasformazione digitale, il settore fieristico, tra gli altri. Il Sottosegretario ha quindi sollevato la necessità di sensibilizzare le istituzioni Ue affinché i margini di flessibilità più ampi introdotti dal “Temporary Framework” per i contributi a fondo perduto in favore del sistema imprenditoriale possano essere prorogati almeno fino al termine del primo semestre 2021, quando il sostegno al settore produttivo sarà ancora più importante che adesso. (Com)