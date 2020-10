Farnesina: colloquio Del Re con Amina Mohammed, grande gioia per nobel a Pam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Esteri, Emanuela Del Re, ha avuto una conversazione in videoconferenza con la vice segretaria generale della Nazioni Unite, Amina Mohammed. Lo riferisce una nota della Farnesina. Entrambe hanno innanzitutto espresso grande gioia e soddisfazione per l’attribuzione al Programma alimentare mondiale (Pam), con sede a Roma, del premio nobel per la pace 2020. “In questo premio c’è anche un po’ d’Italia”, ha detto la vice ministra, ricordando anche la base umanitaria di Brindisi usata dal Pam nelle sue operazioni. Il colloquio si è quindi incentrato sulla situazione umanitaria nel Sahel per il cui deterioramento Del Re ha espresso preoccupazione. “Assistiamo a una crisi di sicurezza, umanitaria, epidemica e ambientale. Questa crisi multiforme limita l'accesso ai servizi sociali di base e all'assistenza umanitaria, alimentando conflitti e insicurezza, che a loro volta aggravano le disuguaglianze”, ha detto. “Ciò richiede una doppia azione: fornire assistenza umanitaria per una risposta coordinata immediata alle esigenze della popolazione, mentre rafforziamo la resilienza delle comunità attraverso un approccio integrato che si concentra sulla fornitura di mezzi produttivi e servizi di base in aree di crisi accessibili - ha proseguito la vice ministra -. Il Sahel rappresenta un'area di interesse strategico per la Cooperazione italiana e la politica estera italiana in generale, come dimostra l'apertura delle ambasciate a Niamey e Ouagadougou e la nostra adesione all'Alleanza e alla Coalizione per il Sahel”. In relazione al Food Systems Summit 2021, è stato ricordato il ruolo particolarmente attivo dell’Italia nel comitato consultivo presieduto dalla vice segretaria generale e la vice ministra ha assicurato che continueremo a contribuire con il nostro massimo sforzo per la migliore riuscita del vertice. (Res)