Kosovo: Nato, oltre 250 donne al servizio della missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 250 donne sono al servizio della missione Nato Kfor, a fianco dei loro colleghi uomini, per contribuire alla sicurezza ed alla libertà di movimento di tutti i cittadini del Kosovo. Lo scrive la stessa missione Nato nel paese balcanico sul proprio profilo Twitter ufficiale, annunciando per domani una conferenza online sul ruolo delle donne nelle missioni di pace all'estero organizzata in occasione del 20mo anniversario della risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 1325. Interverranno alla conferenza, Clare Hutchinson, rappresentante speciale per le donne del segretario generale Nato, e il comandante della missione Kfor, generale Michele Risi. (Kop)