Serbia: ministro Esteri Dacic, vittoria di Trump sarebbe positiva per Belgrado (2)

- Nell'amministrazione dei democratici, ha aggiunto Dacic, non esiste una richiesta di ricerca di una soluzione di compromesso, mentre in quella di Trump si aspettano che si arrivi ad un compromesso. "Questa è una grande differenza", ha detto Dacic. Il 4 settembre le delegazioni di Belgrado e Pristina hanno sottoscritto con gli Stati Uniti un accordo per la normalizzazione dei rapporti economici. Nella giornata del 22 settembre è giunto a Belgrado Richard Grenell, inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo Belgrado-Pristina. (segue) (Seb)