Serbia-Usa: Trump scrive a omologo Vucic, avanti con realizzazione di una regione prospera

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto una lettera all'omologo serbo, Aleksandar Vucic. Lo riferisce l'emittente "Rts", precisando che il capo della Casa Bianca ha espresso i suoi ringraziamenti per il riconoscimento consegnatogli da Vucic lo scorso 4 settembre, in occasione della riunione a Washington fra l'amministrazione statunitense e i rappresentanti di Belgrado e Pristina. Trump ha ricevuto da Vucic una moneta d'oro recante l'effige dello scienziato Nikola Tesla. Nella lettera Trump ringrazia Vucic anche per il fatto di essersi unito all'incontro a Washington organizzato con l'obiettivo di "lavorare ad una pace duratura e alla prosperità nei Balcani". "Sono entusiasta per il Suo straordinario coraggio nell'avviare una normalizzazione dei rapporti economici con il Kosovo", ha scritto Trump. Il capo della Casa Bianca ha infine detto di rallegrarsi in vista di un proseguimento della realizzazione di una regione sicura e "ancora più prospera". (segue) (Seb)