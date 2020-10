Kosovo: Fmi, assenza di consenso politico ha precluso risposta più forte a nuove sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia ed i cittadini del Kosovo sono stati duramente colpiti dalla pandemia del Covid-19: le politiche fiscali hanno mitigato l'impatto della crisi anche se l'assenza del consenso politico ha impedito l'adozione di una risposta più forte. E' quanto si legge nelle conclusioni della missione virtuale di una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi), guidata da Gabriel Di Bella, dal 23 settembre all'8 ottobre. L'economia, in particolare, ha subito un "duro colpo" dalle restrizioni imposte a seguito del rapido aumento dei casi di Covid-19 nei mesi di luglio e agosto. "Nel mezzo di un incertezza elevata", secondo l'Fmi tra le priorità vi è il ruolo delle politiche fiscali che dovrebbero continuare a mitigare gli effettivi della crisi sui redditi, mentre al contempo le autorità non dovrebbero perdere di vista le sfide strutturali. Il Pil è previsto in calo del 7,5 per cento nel 2020, prima di un rimbalzo del 6 per cento nel 2021.(Kop)