- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, si è detto "contento" per il Nobel per la pace 2020 assegnato oggi al Programma alimentare mondiale (Pam). "Un motivo di orgoglio per Roma che lo ospita", ha dichiarato Gentiloni su Twitter, evidenziando che questa è anche "un’occasione per ricordare" Paola Biocca, portavoce del Pam scomparsa 20 anni fa durante una missione umanitaria in Kosovo. (Res)