- Grecia-Turchia: Dendias, Ankara si è impegnata a proporre data per colloqui esplorativi - La Turchia si è impegnata a proporre una data per l'inizio di un nuovo round dei colloqui esplorativi con la Grecia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, parlando nel corso della sua visita di oggi in Kosovo. Dendias ha precisato che il prossimo incontro si terrà in Turchia, in quanto la Grecia aveva ospitato l'ultima tenutasi nel 2016. Secondo il ministro degli Esteri ellenico, il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu ha preso l'impegno di proporre una data per i negoziati esplorativi. Rispondendo poi ad una domanda dei giornalisti sulla "speranza" di un eventuale riconoscimento del Kosovo da parte della Grecia, Dendias ha dichiarato che "non è questione di speranza, ma di istituire rapporti tra i due paesi". Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha incontrato oggi i militari ellenici che partecipano alla missione Nato in Kosovo Kfor. Dendias si è recato inoltre in visita al monastero serbo ortodosso di Gracanica, a sud di Pristina. Il capo della diplomazia greca in precedenza ha incontrato nella capitale Pristina il premier kosovaro Avdullah Hoti, la presidente del parlamento Vjosa Osmani, e la ministra degli Esteri Meliza Haradinaj. (segue) (Res)