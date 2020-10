Covid: De Luca, in Campania abbiamo anticipato tutti con la prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "Poi abbiamo deciso già da quindici giorni di rendere obbligatoria mascherina all’aperto, il governo lo sta decidendo in queste ore. Come sempre in anticipo. Poi abbiamo fornito come Regione ai termoscanner per le scuole. Già consegnati 1.500. Poi abbiamo deciso in anticipo rispetto agli altri di chiudere i bar alle 23 e mettere un limite alle 24 per movida. La Campania ha fatto in anticipo ciò che altri non hanno fatto. Da noi lavoro di prevenzione capillare e rigoroso perché sapevamo che avremo avuto il problema". (Ren)