Covid: Fontana, curva contagi sta risalendo, appello a giovane per attenzione e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi cari lombardi, soprattutto quelli più giovani, ho bisogno di tutta la vostra attenzione. L'andamento della curva epidemiologica del Covid-19 in Lombardia sta risalendo. Al momento la nostra situazione è migliore che in altre regioni, ma i numeri sono in crescita. Devo chiedervi più attenzione e responsabilità: distanziamento sociale igiene delle mani e mascherina quando siete in giro con i vostri amici o colleghi di studio o di lavoro. Dobbiamo proteggere le persone fragili e più a rischio; siano essi i vostri genitori, amici o nonni". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Mi rivolgo a voi in particolare - continua il presidente - perché dall'analisi dei dati è emerso che, a differenza di quanto accaduto ad inizio pandemia, ora la fascia di età più suscettibile al contagio è quella che va dai 20 ai 29 anni (a marzo era dai 70 ai 79) e le occasioni di diffusione sono le attività legate al tempo libero". (segue) (Com)