Covid: Fontana, curva contagi sta risalendo, appello a giovane per attenzione e responsabilità (3)

- "Nel pomeriggio ho illustrato la situazione anche ai capigruppo del Consiglio regionale affinché l'azione di sensibilizzazione sia la più ampia possibile. Questo non è il momento di divisioni e la politica deve dimostrare, come chiedo a voi, grande senso di responsabilità. Se vogliamo che questa 'nuova normalità', come l'abbiamo spesso chiamata, sia meno pesante per tutti, dobbiamo lavorare tutti insieme". "Lunedì - ha concluso Fontana - ho convocato il Comitato Tecnico Scientifico regionale per ragionare sulla strategia da seguire. Nel frattempo, già da questo week end vi raccomando di seguire quelle poche regole che ci hanno portato fuori dal tunnel nei mesi scorsi: mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani". (Com)