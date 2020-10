Milano: Lega, dal 14 ottobre eventi in tutta la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega scende in campo per ascoltare la città in vista delle elezioni con un programma articolato di incontri ed eventi dal titolo 'Incontriamo Milano – ascoltare la città per fare emergere idee e progetti'. Lo rivela il commissario provinciale della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini, presentando una kermesse che si svolgerà in tutta Milano a partire dal 14 ottobre. "Da settimane – spiega Bolognini – la Lega e i suoi esponenti cittadini hanno iniziato una serie di momenti di confronto con le diverse anime e le diverse voci della città per capire bisogni e aspettative, dal centro alla periferia. Ora abbiamo voluto dare un calendario e un filo conduttore agli incontri per dare consistenza alle idee che sono maturate. Dai commercialisti alle partite Iva, dai cittadini delle periferie costretti a convivere con una moschea abusiva ai residenti del quartiere Fatima che da anni chiedono una linea metropolitana in un quartiere bello, ma lontano dal centro e mal servito dai mezzi pubblici, vogliamo ascoltare i bisogni di tutta la città, confrontarci con i cittadini sulle aspettative che hanno e insieme a loro costruire un programma di governo". “Vogliamo costruire – sottolinea il commissario cittadino – un progetto per Milano che sappia guardare lontano alle sfide anche internazionali che ci aspettano nei prossimi anni, ma allo stesso tempo che sappia anche capire i bisogni quotidiani dei cittadini e dare risposte immediate ai problemi che ogni giorno i milanesi vivono. Abbiamo intercettato una voglia straordinaria di partecipare alla vita della città da parte di questi cittadini, che spesso hanno anche manifestato la volontà di candidarsi con la Lega alle prossime amministrative" conclude Bolognini.(Com)