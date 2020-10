Sociale: le congratulazioni del presidente Tagliavanti a Lidia Borzì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, in una nota esprime "le mie più vive congratulazioni e quelle di tutta la Camera di commercio a Lidia Borzì, riconfermata presidente delle Acli di Roma e provincia". "Una persona che ha spiccate capacità professionali - aggiunge - che ho il privilegio di conoscere e che lavora con grande passione e dedizione per costruire un domani più inclusivo, a sostegno dei più deboli e dei più bisognosi. Come Camera di commercio abbiamo già avuto l’occasione di lavorare con le Acli di Roma su progetti condivisi e nel formularle i migliori auguri di buon lavoro, mi permetto di rinnovare la più ampia disponibilità della nostra Istituzione a collaborare ancora nell’interesse generale della città". (Com)