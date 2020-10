Animali: Serritella (M5s), soddisfatti per sospensione esperimenti su macachi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Serritella, deputato torinese del Movimento cinque stelle apprende "con soddisfazione che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso delle associazioni animalisti sospendendo studi che creano danni visivi. Ci siamo battuti da tempo per la cessazione di questa pratica - scrive in una nota - anche tramite un'interpellanza a mia prima firma che chiedeva di fermare le sperimentazioni sui macachi nelle Università di Parma e Torino. La ricerca è importante e nessuno vuole negarne il valore, ma bisogna anche evitare che le attività di ricerca e sperimentazione si tramutino in forme gratuita di tortura nei confronti degli animali". (Com)