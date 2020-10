Bulgaria-Nord Macedonia: premier Borisov, Skopje deve proseguire verso l'adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Bulgaria, Bojko Borisov, ha auspicato che la Macedonia del Nord prosegua rapidamente nel suo percorso di adesione europea. Secondo quanto riferisce una nota dell'esecutivo bulgaro, la dichiarazione è stata pronunciata in occasione dell'incontro a Sofia con il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani. "Devono essere fatti dei compromessi necessari, così come li hanno fatti molti altri. Abbiamo l'obbligo di fronte alle generazioni presenti e future di assicurarci che la Macedonia del Nord, l'Albania e gli altri paesi dei Balcani occidentali non restino indietro nel loro cammino verso l'Unione europea", ha dichiarato Borisov. Il premier bulgaro ha poi espresso disappunto per il fatto che l'Organizzazione macedone unita Iliden, formazione politica dichiarata fuorilegge da Sofia, "figuri in una risoluzione politica del parlamento europeo". Secondo la stampa locale Borisov ha fatto probabilmente riferimento alla risoluzione sullo stato di diritto in Bulgaria espressa ieri dal parlamento europeo dove viene fatto riferimento ad una "minoranza macedone" e viene auspicata una maggiore cooperazione del governo bulgaro con le organizzazioni per il monitoraggio dei diritti umani. (segue) (Seb)