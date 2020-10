Bulgaria-Nord Macedonia: premier Borisov, Skopje deve proseguire verso l'adesione Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi osservato che Sofia potrebbe bloccare la prima conferenza intergovernativa Nord Macedonia-Ue per l'avvio dei negoziati di adesione se non venisse raggiunto un accordo dai membri della commissione. La questione è stata ridimensionata successivamente da una telefonata fra il premier bulgaro Borisov e il macedone Zaev. Il primo ministro macedone ha aggiunto che incontrerà l'omologo bulgaro, Bojko Borisov, entro il 10 novembre, ed in quell'occasione, ha detto Zaev, saranno "compiuti dei progressi" sulla questione aperta con la Bulgaria per Goce Delcev. (Seb)