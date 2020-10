Kirghizistan: presidente Jeenbekov, il Paese rischia di finire fuori controllo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jeenbekov si è detto nelle scorse ore disposto a dimettersi se e quando verrà nominato un nuovo governo e il Paese avrà intrapreso la via della legalità. Solo ieri sera la sua portavoce, Tolgonai Stamalieva, aveva invece escluso la possibilità di un passo indietro per il presidente kirghizo. La Stamalieva aveva anche fatto sapere che Jeenbekov avrebbe respinto le dimissioni del primo ministro Kubatbek Boronov, cosa che invece è avvenuta questa mattina. Le dimissioni di Jeenbekov potrebbero facilitare l’avvio di una fase di transizione e la chiusura della crisi politica aperta dalle contestate elezioni legislative dello scorso 4 ottobre, i cui risultati sono stati successivamente annullati dalla Commissione elettorale centrale (Cec). Non è tuttavia ancora chiaro se il Consiglio supremo uscente, il parlamento monocamerale nazionale, riuscirà effettivamente a nominare un nuovo primo ministro. Finora, infatti, i parlamentari del Kirghizistan non sono riusciti a raggiungere il quorum necessario a né a eleggere un premier ad interim, né a decidere sulla procedura di messa in stato d’accusa del presidente Jeenbekov. Questa mattina, peraltro, circa 200 manifestanti sono scesi in piazza a Osh, seconda città del Kirghizistan, a sostegno del presidente Jeenbekov. Lo riferiscono i media russi, secondo cui la dimostrazione si è tenuta in forma pacifica questa mattina nella piazza centrale della città. I manifestanti hanno chiarito di considerare Jeenbekov il legittimo capo di Stato. (segue) (Res)