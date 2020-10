Kirghizistan: presidente Jeenbekov, il Paese rischia di finire fuori controllo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kirghizistan è sprofondato nel caos dopo le contestate elezioni legislative. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre le proteste dell’opposizione, rimasta quasi completamente esclusa dal nuovo Consiglio supremo, sono degenerate in scontri con la polizia e, soprattutto, in irruzioni nelle sedi delle principali istituzioni nazionali. Fatti che hanno portato il presidente Jeenbekov a parlare di “tentativo di colpo di Stato” e che hanno infine indotto la Commissione elettorale centrale (Cec) a invalidare il risultato del voto di domenica. La situazione resta tuttavia estremamente tesa e rischia di aprire un nuovo fronte di destabilizzazione alle porte della Russia, di cui Bishkek è sempre stato un saldo alleato. Il Kirghizistan, non nuovo a simili sconvolgimenti politici (i precedenti più recenti risalgono al 2005 e al 2010), è considerato inoltre un avamposto democratico in Asia centrale, regione cui guarda con crescente interesse una potenza globale in ascesa come la Cina. Ragioni per le quali gli osservatori internazionali guardano con grande interesse ai rapidi sviluppi in corso a Bishkek, dove rischia di aprirsi un pericoloso vuoto di potere. (segue) (Res)