Kirghizistan: presidente Jeenbekov, il Paese rischia di finire fuori controllo (8)

- Quest’ultimo era entrato in rotta di collusione con il presidente Sooronbay nei mesi antecedenti l’arresto. La rottura aveva portato allo scioglimento del Partito social democratico del Kirghizistan (Spdk), la forza politica che domina il parlamento uscente. Tuttavia, Atambayev è rimasto politicamente attivo e suoi familiari sono alla guida del nuovo Partito dei social democratici, rimasto escluso dal nuovo Consiglio supremo. Il regime di Atambayev era frequentemente accusato di essere sistematicamente corrotto. Jeenbekov aveva promesso di fare molto di più rispetto al suo successore per sradicare la corruzione endemica, ma nei confronti suoi e della sua famiglia sono state mosse simili critiche. Lo scontento nei confronti del nuovo corso della politica kirghiza era stato alimentato dai problemi legati alla pandemia di coronavirus, che nel Paese centrasiatico ha colpito in maniera particolarmente dura, e alla conseguente crisi economica, che ha aggravato una situazione già particolarmente precaria. (Res)