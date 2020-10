Giornalisti: Di Nicola (M5s), ddl per trattamento economico minimo, basta schiavi in redazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il il vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, Primo Di Nicola, del Movimento cnque stelle annuncia un provvedimento in favore dei giornalisti sottopagati. "Basta con gli articoli pagati con 5 o 10 euro lordi. Stop allo sfruttamento del lavoro giornalistico che ha fatto ormai emergere una nuova categoria sociale: quella degli schiavi in redazione. E' arrivato il momento - spiega in una nota - di introdurre delle soglie minime di retribuzione per il lavoro di tante persone che del giornalismo hanno fatto la loro attività primaria. Siamo ormai di fronte ad uno sfruttamento sistematico ed inaccettabile di prestazioni, competenze, professionalità: uno sfruttamento rimasto purtroppo incontrastato. E tutto questo in palese contrasto con i principi di proporzionalità della quantità e qualità del lavoro, fissati dall’art. 36 della Costituzione, nonché del diritto fondamentale del lavoratore ad un'esistenza libera e dignitosa. Per questo - informa - ho appena depositato in Senato un disegno di legge di un solo articolo e tre commi per tentare di estirpare alla radice il vergognoso fenomeno". (segue) (Com)