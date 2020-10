Giornalisti: Di Nicola (M5s), ddl per trattamento economico minimo, basta schiavi in redazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo comma, spiega Di Nicola, "stabilisce che per i giornalisti professionisti e/o pubblicisti, collaboratori di testate cartacee, televisive e online, che scrivono, per una singola testata o per un gruppo editoriale, un numero superiore ai 30 articoli mensili, si applichino i trattamenti normativi ed economici previsti nel contratto nazionale di lavoro per il giornalista praticante. Il secondo, per i giornalisti e pubblicisti che, saltuariamente, scrivono per una singola testata o per un singolo gruppo editoriale, stabilisce un compenso non inferiore ai 40 euro lordi ad articolo per un numero di articoli inferiore ai 30 mensili". (Com)