Scuola: Pd Campidoglio, grave assenza Raggi consiglio straordinario, segnale di disattenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi lavora e opera nella scuola oggi ha chiesto maggiore attenzione e giusto riconoscimento dei servizi educativi rivolti all'infanzia. Attenzione che non troviamo nelle parole dell'assessore Mammì e nella grave assenza della sindaca Raggi". Lo dice in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Sorprende peraltro che a distanza di giorni vengano segnalate carenze e inadeguatezze dei dispositivi di protezione individuale. Perché non sono state istituite le commissioni Covid per il monitoraggio della diffusione del virus? Perché le persone che lavorano nella scuola lamentano ancora carenze di interlocutori dell'amministrazione e nella gestione dei casi di criticità? I ritardi sono evidenti - continua - come quello sull'orario unico fino alle 14 sia nei nidi che nelle scuole dell'infanzia. Un deficit evidente sull'aspetto pedagogico ed educativo - conclude - e sulle esigenze delle famiglie". (Com)