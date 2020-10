Corea del Nord: delegati cinesi esentati da quarantena in occasione della Festa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione diplomatica cinese che parteciperà domani a Pyongyang alle celebrazioni del 75mo anniversario del Partito dei lavoratori della Corea del Nord potrà entrare in territorio nordcoreano senza osservare le regolari e obbligatorie procedure di quarantena. Lo riporta il quotidiano "Daily NK", citando una fonte anonima. Le autorità nordcoreane controlleranno solamente la temperatura corporea dei delegati cinesi, una volta che questi ultimi saranno arrivati a Pyongyang. Inoltre, le autorità nordcoreane non hanno invitato altri funzionari stranieri come misura per contenere la diffusione del Covid-19 nel Paese, ad eccezione dei delegati dalla Russia. I funzionari dei due Paesi, alleati di lunga data di Pyongyang, assisteranno alla cerimonia e alla parata militare vicino al leader nordcoreano Kim Jong-un, in segno di rispetto e amicizia. (Git)