Slovacchia: ministro Sanità si attende che contagi da coronavirus salgano a 1.500 al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione epidemiologica della Slovacchia non è affatto stabile. Lo ha detto il ministro della Sanità, Marek Krajci, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Krajci ritiene che il numero dei contagi giornalieri possa salire fino a 1.500 al giorno o addirittura superare questa cifra la prossima settimana. Il ritmo di crescita dell'epidemia nel paese è ormai maggiore di quello di paesi limitrofi quali Austria e Ungheria e anche la situazione in Polonia si sta deteriorando. Sicuramente peggio fa invece la Repubblica Ceca. Il numero di riproduzione di base del virus in Slovacchia è attualmente 1,43 e il numero medio di nuovi contagiati al giorno è 756. Una settimana fa era 510. (Vap)