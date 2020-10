Italia-Turchia: ministro Difesa Guerini riceve omologo Akar, dialogo franco e costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco più di tre mesi dall’incontro ad Ankara, e il giorno dopo aver incontrato il ministro della Difesa cipriota, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha ricevuto oggi a Roma l’omologo turco Hulusi Akar. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa, secondo cui il dialogo ha riguardato diversi dossier tra i quali la Libia, il Mediterraneo orientale e il rafforzamento delle relazioni bilaterali in ambito Difesa. Un lungo e cordiale colloquio privato ha preceduto la bilaterale tra i due ministri: “Dialogo costruttivo e franco quello di oggi, sicuramente positivo per confermare lo stato delle eccellenti relazioni tra i nostri paesi. La Turchia è un partner importante dell’Italia e un prezioso alleato Nato”, ha dichiarato Guerini. “Nel corso della conversazione abbiamo constatato punti di condivisione negli scenari, Iraq e Afghanistan, che ci vedono congiuntamente impegnati”, ha aggiunto. Sulla Libia, Guerini ha confermato l’impegno dell’Italia nel Paese per sostenere gli sforzi per la sua stabilizzazione: “La Libia è una priorità strategica per l’Italia, auspichiamo un consolidamento del cessate il fuoco e sosteniamo il processo politico, nell’interesse del popolo libico, per una Libia che deve essere unita e sovrana. Sul piano tecnico militare abbiamo discusso del possibile raccordo delle attività di sostegno alle Forze armate e di Sicurezza libiche, con particolare riferimento alle attività di sminamento, alla formazione e addestramento ed allo sviluppo di capacità sanitarie militari”. (segue) (Com)