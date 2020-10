Scuola: Pd Campidoglio, operatori e sindacati denunciano in aula gravi criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il gruppo del Pd capitolino scrive: "Dagli interventi degli operatori scolastici e dei sindacati nel corso del consiglio straordinario richiesto dal gruppo del Pd sulla situazione degli edifici scolasti dopo la riapertura emergono gravi criticità funzionali". "Abbiamo chiesto questo consiglio - aggiunge - per fare chiarezza e per capire qual è la reale situazione delle scuole romane e in particolare dei nidi e dell'infanzia. Al grande lavoro relativo alla ripartenza propagandata dal Campidoglio si contrappone quella del mondo che lavora ed opera nella scuola che mostra come dai gravi deficit di queste settimane sono i piccoli utenti che frequentano gli istituti a farne le spese. In particolare emerge con forza la denuncia sulla sottovalutazione della cultura e della qualità del servizio offerto. L'amministrazione si è limitata solo a dare numeri su risorse economiche ricevute dallo stato".(Com)