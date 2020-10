Difesa: Dipartimento di Stato Usa approva vendita aerei alla Finlandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato la vendita di sistemi d'arma alla Finlandia, con due possibili opzioni. Le autorità statunitensi potrebbero fornire alle forze armate del paese finlandese 64 F-35 JSF, per un costo stimato di 12,5 miliardi di dollari, o 50 caccia F/A-18E/F Super Hornet e 8 aerei da combattimento EA-18G Growler per 14,7 miliardi di dollari, in vista di una gara d'appalto lanciata dal governo di Helsinki. (Nys)