Napoli: completato il murale dedicato a Nino D'Angelo

- "Completato il murale dedicato al maestro Nino D'Angelo, realizzato dall'artista Jorit sulla parete di una palazzina popolare in piazza Guarino, a San Pietro a Patierno, il quartiere di Napoli dove il cantautore e attore è nato e cresciuto". Lo ha reso noto Palazzo San Giacomo: "L'opera, alta circa dodici metri, è stata commissionata dall'associazione APS "Primavera" e fortemente voluta dalle persone del quartiere che riconoscono in Nino D'Angelo un'icona dell'orgogliosa periferia partenopea. L'intervento è stato realizzato nell'ambito del Patto per la Creatività Urbana del Comune di Napoli, che vede il coinvolgimento dell'Assessorato al Verde, con delega alla creatività urbana, e del Tavolo Interassessorile dedicato, in collaborazione con il Presidente della Commissione al Lavoro, Vincenzo Solombrino". Felaco ha spiegato: "É evidente il forte potere evocativo dell'opera, che l'amministrazione ha da subito appoggiato e sostenuto, a beneficio non solo del catalogo di opere di arte urbana, ma in particolare del territorio e delle persone che lo attraversano".(Ren)