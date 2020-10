Kirghizistan: l’ex presidente Atambayev sfugge a un attentato, l’auto colpita da proiettili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio del capo dello Stato è stato in ogni caso accolto positivamente dal nuovo presidente del Consiglio supremo, Myktybek Abdyldaev. “Riteniamo che la disponibilità del presidente Jeenbekov a dimettersi dopo la stabilizzazione della situazione sia uno sviluppo positivo. Ora ci troviamo di fronte al compito di convocare una sessione straordinaria del Consiglio supremo il prima possibile per riportare il Paese nel campo della legalità”, ha affermato Abdyldaev. Per essere valida, una sessione del parlamento deve vedere la partecipazione di almeno 61 deputati su 120. Si tratta del secondo tentativo a vuoto del parlamento uscente, ormai frammentato in diverse fazioni, di discutere una via d’uscita dalla crisi. (segue) (Res)