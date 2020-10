Kirghizistan: l’ex presidente Atambayev sfugge a un attentato, l’auto colpita da proiettili (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo diverse forze di opposizione hanno presentato i loro candidati per l’incarico di premier ad interim, figura che avrà il compito di gestire la ripetizione delle elezioni legislative del 4 ottobre, i cui risultati sono stati annullati dalla Commissione elettorale centrale. Tra questi vi sono Sadyr Japarov, che molti in Kirghizistan considerano legato a Jeenbekov, e Tilek Toktogaziev, imprenditore sostenuto in particolare dai dimostranti più giovani. Tra i papabili ci sarebbe anche l’ex premier Omurbek Babanov, mentre il candidato dell’Associazione degli imprenditori del Kirghizistan è Askar Syrykov, direttore esecutivo del Consiglio d’affari internazionale. (segue) (Res)