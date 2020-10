Argentina: paese primo ad autorizzare produzione e commercializzazione grano transgenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina è il primo paese al mondo ad autorizzare la produzione e commercializzazione di grano transgenico resistente alla siccità. La delibera del governo è stata pubblicata oggi nella gazzetta ufficiale e afferma che si tratta di un prodotto considerato "adatto al consumo umano ed animale" e "altrettanto sicuro e nutritivo del suo omologo convenzionale". La varietà di grano transgenico, denominata HB4, è frutto della collaborazione tra l'azienda biotecnologica Bioceres e ricercatori del Conicet presso l'Università Nacional del Litoral (Unl) di Santa Fé. "Si tratta della prima approvazione al mondo per prodotti geneticamente modificati in quanto a grano", afferma la nota del Conicet. La commercializzazione effettiva tuttavia sarà determinata dall'approvazione anche da parte delle autorità del Brasile, principale importatore di grano dall'Argentina, con oltre il 45 per cento del totale esportato. "Adesso dobbiamo convincere il mondo che si tratta di un prodotto eccellente e aprire mercati per questi grani che rappresentano un nuovo step evolutivo", ha dichiarato per parte sua il ceo di Bioceres, Federico Trucco. Secondo i ricercatori le coltivazioni sperimentali di HB4 hanno mostrato in media un rendimento maggiore del 20 per cento. (Abu)