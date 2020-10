Sociale: Acli Roma, al via domani la VI Ottobrata solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via domani, sabato 10 ottobre 2020, alle ore 9, con un incontro formativo on line per il contrasto della violenza di genere, la VI edizione dell'Ottobrata solidale, l'ormai tradizionale kermesse promossa dalle Acli di Roma e provincia, dall'Unione sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione anziani e pensionati) Acli Roma per raccontare la bellezza della solidarietà attraverso il linguaggio dell'arte, della cultura e dello sport con il patrocinio della Regione Lazio, della Città metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale, del Vicariato di Roma. (segue) (Com)