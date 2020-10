Sociale: Acli Roma, al via domani la VI Ottobrata solidale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La VI Ottobrata solidale, per il rispetto delle normative anticovid, si legge in una nota, "si svolge in forma ridotta per numero di eventi, ma con un programma ricco. In agenda, infatti, anche visite guidate per anziani alla scoperta della città, l'inaugurazione della mostra fotografica 'in che lavoro siamo?!' frutto del V concorso fotosocial, un web talk sulle povertà educative e per finire la tradizionale serata conclusiva con la cerimonia di consegna dei telai solidali alle realtà che nell'anno hanno collaborato con le Acli di Roma per contribuire a costruire una comunità accogliente e solidale. L'evento finale, che avrà come filo rosso la rinascita di Roma, sarà condotto da Benedetta Rinaldi con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Giannini. (segue) (Com)