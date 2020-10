Sociale: Acli Roma, al via domani la VI Ottobrata solidale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno per e con le donne è centrale per le Acli di Roma, proprio per questo l'associazione promuove interventi mirati a prendersi carico delle donne a tutto tondo, al fine di rispondere ai tanti bisogni, come l'informazione e la formazione, la promozione e l'empowerment, l'esigibilità e la tutela dei diritti, la conciliazione famiglia e lavoro, la promozione della rappresentatività delle donne per superare il tetto di cristallo, l'aggregazione, ma anche tutto il filone dedicato alle donne discriminate e non tutelate nel mondo del lavoro e soprattutto a quelle in pericolo, vittime di violenza o di stalking, per le quali è stato aperto 3 anni fa lo sportello antiviolenza, con il "Progetto Fiore di Loto" presso la parrocchia di Santa Maria ai Monti, per sostenere gratuitamente e nella massima riservatezza le vittime di violenza. Il progetto prevede attività di sensibilizzazione e prevenzione, ascolto, consulenza psicologica, sociale, legale e percorsi di autodifesa. Accompagna le vittime di maltrattamenti nel percorso individuale per uscire dalla criticità, favorendo la rinascita personale e sociale. Lo sportello è aperto ogni martedì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso i locali della parrocchia di Santa Maria ai Monti. (segue) (Com)